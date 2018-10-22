Game of Thrones dizisinin Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson evlendi

Game Of Thrones dizisinde Mountain (Dağ) karakterine hayat veren İzlandalı oyuncu Hafthor Julius Bjornsson sevgilisi Kelsey Hanson ile dünya evine girdi.

Adını ilk olarak tüm dünyada büyük izleyici kitlesine ulaşan Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı Mountain(Dağ) karakteriyle duyduğumuz İzlanda asıllı oyuncu Hafthor Julius Bjornsson, fıtness model sevgilisi Kelsey Hanson ile evlendi. Twitter

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29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu güzel kadın hayatımın geri kalanında olacak. Yan yana yaşayacağımız her şey için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Twitter

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Kelsey Henson ise "Seni sonsuza dek seveceğim. Hayatta tüm yaşayacaklarımızda yanında durmaya söz veriyorum" açıklamasını yaptı. Twitter

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