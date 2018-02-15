Galaxy Note 9'dan kötü haber geldi

Samsung şu sıralar yeni üst seviye tleefonları Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 üzerinde çalışmalara başladı. Ancak bugün Note 9 bekleyenlere kötü bir haber geldi.

Galaxy Note 9'dan kötü haber geldi

Samsung şu sıralar yeni üst seviye tleefonları Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 üzerinde çalışmalara başladı. Ancak bugün Note 9 bekleyenlere kötü bir haber geldi.Teknoloji dünyası gözünü Samsung Galaxy S9 modeline çevirmişken bugün yaz aylarında piyasaya çıkacak olan Galaxy Note 9 modeliyle ilgili taze bilgiler geldi. Bugün gelen bilgiler ise Galaxy Note 9'u satın almayı planlayan tüketicileri biraz üzeceğe benziyor.

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Galaxy Note 9'dan kötü haber geldi

Bir süredir konuşulan ekrana yerleşik parmak izi okuyucu özelliği Galaxy Note 9 modelinde de yer almayacak. Samsung bu özelliğin şu anda Note 9 için hazır olmadığını söylüyor. Kore medyası, bu biyometrik özelliğin eski usul bir şekilde cihazın arka tarafına ve kameranın altına yerleştirileceğini ifade etmiş durumda. Bu arada Çinli Vivo markası bu teknolojiyi kullanmaya başladı ancak son kullanıcı için hala sunabilmiş değil.

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Galaxy Note 9'dan kötü haber geldi

Samsung ise bu özelliği Note 9'da da yetiştiremediğine göre muhtemelen gelecek seneki Galaxy S10 modelinde kullanacak. Sıradaki Galaxy S10 modeli ise gelecek yılın başlarında piyasada olacak. Diğer taraftan Samsung'un uzun yılların ardından amiral gemisi ailesinin adında değişikliğe gideceğine inanmak zor ancak kısa bire süre önce bu konuyla ilgili çok ciddi bilgiler elimize ulaştı.

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Galaxy Note 9'dan kötü haber geldi

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl piyasaya çıkacak olan Galaxy S9 amiral gemilerinden sonra Galaxy S adını kullanmayı bırakacak. Samsung'un önümüzdeki yılın ilk yarısı piyasaya sunacağı amiral gemisine ise "Galaxy X" adı verilecek. Bu bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte birçok kişi Samsung'un, Apple'dan etkilendiğini iddia edebilir. Zira son olarak Apple da 10. yıla özel çıkardığı iPhone'una iPhone X adını vermişti.

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