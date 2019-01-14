Galatasaray'ın yeni transferi penaltı kaçırdı veda etti

Galatasaray'ın Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Marcao, takımıyla son maçına çıktı. Tondela ile yapılan maçta 90 dakika forma giyen Brezilyalı oyuncu, 20. dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Marcao'nun takımı Chaves, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin 58. dakikasında hafif bir sakatlık yaşayan oyuncu, Galatasaraylıların yüreğini ağzına getirdi. Kısa süre seken futbolcu, daha sonra maça devam etti.

MARCAO'DAN VEDA MESAJI Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Marcao, veda mesajı yayınladı. Bugün Chaves ile son maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu, Instagram üzerinden, "Bugün bu kulüp için son maçımı oynayacağım. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğimden beri beni çok iyi desteklediniz. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Chaves'i hep destekleyeceğim. Sizi kucaklıyorum" mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.