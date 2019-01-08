Galatasaray'da rota değişti: Bedavaya imza atabilir!

Spor Soto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Galatasaray'da tempo artıyor.
Sarı kırmızılılarda Japonya milli takımının Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Nagatomo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray'da transfer harekatı ise sürüyor. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'in ayrılışının ardından Onyekuru'nun bu bölgede daha fazla şans bulması beklenirken, şartların uygun olması halinde takviye de yapılabileceği öğrenildi.
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