Galatasaray'da rota değişti: Bedavaya imza atabilir!

Bireysel çalışmalar gerçekleştiren Emre Akbaba dışında tüm oyuncuların tedavi süreci de tamamlandı ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer harekatı ise sürüyor. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'in ayrılışının ardından Onyekuru'nun bu bölgede daha fazla şans bulması beklenirken, şartların uygun olması halinde takviye de yapılabileceği öğrenildi.