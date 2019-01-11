Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Galatasaray kampın ikinci bölümünü tamamladı. Sarı kırmızılılar 12 Ocak'ta hazırlık karşılaşmasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar kamp boyunca günde iki antrenman yaparken temponun oldukça yüksek olduğu gözlendi. Yeni transfer Emre Taşdemir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Ligin başlamasına az bir süre kala sarı kırmızılılar transferde hareketli günler yaşıyor. Stoper bölgesi için Chaves'den Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da gözler forvet takviyesine çevrildi.
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