Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Galatasaray'da Alan'ın transferi konusunda büyük aşama kaydedilirken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Öte yandan gündeme gelen bir diğer ismin Benjamin Tetteh olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Galatasaray kampın ikinci bölümünü tamamladı. Sarı kırmızılılar 12 Ocak'ta hazırlık karşılaşmasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Sarı kırmızılılar kamp boyunca günde iki antrenman yaparken temponun oldukça yüksek olduğu gözlendi. Yeni transfer Emre Taşdemir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

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Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Öte yandan sarı kırmızılılar'ın yeni kondisyoner'i Bartali'nin antrenman metotları ise dikkat çeken bir başka detaydı. Bartali oyunculara zaman zaman kumda çalışmalar yaptırdı.

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Galatasaray'da gündem transfer! Terim'in yeni gözdesi...

Ligin başlamasına az bir süre kala sarı kırmızılılar transferde hareketli günler yaşıyor. Stoper bölgesi için Chaves'den Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da gözler forvet takviyesine çevrildi.

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