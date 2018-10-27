Galatasaray yeni golcüsüyle anlaşma sağladı! İşte yılın transferi

Gomis’in satılmasının ardından santrfor olarak sadece Eren Derdiyok'a kalan Galatasaray'da sıkıntı yaşadığı bölge için yeni golcüsüyle el sıkıştı.

Gomis’in satılmasının ardından G.Saray’da santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrasında ise kanat adamları ileri uçta görev yaptı. Sinan ve Onyekuru, bu bölgedeki boşluğu kapatmaya çalıştı. Ancak bir süredir Onyekuru da sakat! Twitter

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ANLAŞMA SAĞLANDI: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce ocak ayında golcü transferi yapacaklarını açıklamıştı. Daha sonra Niasse ve Origi gibi isimler gündeme gelmişti. Ancak şimdi rota değişti. Fatih Terim, Kasımpaşa’nın 26 yaşındaki Senegalli forveti Diagne’nin alınmasını istedi. İddiaya göre; bunun üzerine harekete geçen yönetim, 1.93 boyundaki futbolcuyla görüştü ve her konuda anlaşma sağladı. Twitter

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5 İLYON EURO ÖNERİLECEK: Akşam'ın haberine göre; Alacağı yıllık ücret ve maç başı primlerine kadar bütün sıkıntılar giderildi. Daha sonra ise Kasımpaşa Kulübü’yle bonservis pazarlıkları başladı. Bu sezon 9 maçta 10 gol-2 asist üreten Diagne için maksimum 5 milyon euro önerilecek. Twitter

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