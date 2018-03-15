Galada skandal görüntüler! Nejat İşler az daha düşüyordu

2011'de vizyona giren, Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in başrolünü paylaştığı Kaybedenler Kulübü'nün ikincisi 'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın önceki gün galası yapıldı. Geceye İşler ve Özşener'in alkollü gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Hatta Nejat İşler o kadar sahoştu ki bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Yakışıklı oyuncunun imdadına rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu yetişti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yiğit Özşener ile Hande Doğandemir'in aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İkili toplu fotoğrafta yan yana gelmemeye özen gösterdi.
16 Mart'ta vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tanıtımındaki ateşli sahneler ise çok dikkat çekmişti.
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