  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gaga Bulut kimdir neden gözaltına suçu ne? Gaga Bulut gerçek ismi

Gaga Bulut kimdir neden gözaltına suçu ne? Gaga Bulut gerçek ismi

Gaga Bulut kimdir, gerçek adı nedir ve Gaga Bulut neden gözaltına alındı sorusu meral edildi. Gerçek adı Bulut Altuğ olan ve çektiği videolarla tanınan Gaga Bulut müstehcenlik suçu işlediği için gözaltına alındı. İzmir'de yaşayan Gaga Bulut videoları ve hakkında merak edilenler haberimizde...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:15 - Güncelleme: 15-10-2018 13:20

Gaga Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. İzmir'de yaşayan ve çektiği videolar ile sosyal medyada tanınan Gaga Bulut bugün gözaltına alındı. Gerçek adı Bulut Altuğ olan ve 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni ne şuç işledi işte merak edilenler....

GAGA BULUT KİMDİR? GERÇEK ADI NE: Gaga Bulut’un gerçek adı Bulut Altuğ’dur. Gaga Bulut yani Bulut Altuğ sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapılan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE MÜSTEHCENLİK SUÇUNA DA GÖZALTI: İzmir’de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak küçük yaştaki çocuklara para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar bulundurduğu belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan kişinin B.A. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gaga Bulut kimdir neden gözaltına suçu ne? Gaga Bulut gerçek ismi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Haluk S. 15 Ekim 2018 13:42 Geçen haftaki başka videosunu yine çocukların cinsel istismarından dolayı Cimere şikayet ettim, gözlatına alınmadı. Yeni videonun sosyal medyada yayılması ve toplumsal baskıdan dolayı hemen gözaltına alındı. Devlet görevlileri Twitterda takıldıklarından fark etmişler heralde, bir zahmet önünüzdeki dosyalara da bakın.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro