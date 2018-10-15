Gaga Bulut kimdir neden gözaltına suçu ne? Gaga Bulut gerçek ismi

Gaga Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. İzmir'de yaşayan ve çektiği videolar ile sosyal medyada tanınan Gaga Bulut bugün gözaltına alındı. Gerçek adı Bulut Altuğ olan ve 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni ne şuç işledi işte merak edilenler....

GAGA BULUT KİMDİR? GERÇEK ADI NE: Gaga Bulut’un gerçek adı Bulut Altuğ’dur. Gaga Bulut yani Bulut Altuğ sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapılan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE MÜSTEHCENLİK SUÇUNA DA GÖZALTI: İzmir’de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak küçük yaştaki çocuklara para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar bulundurduğu belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan kişinin B.A. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.