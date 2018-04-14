Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

ABD'nin Suriye'deki hedeflerin vurulduğunu açıklamasının ardından ilk görüntüler gelmeye başladı. Suriye'de füzeyle vurulan yerlerin durumu merak konusuydu. İşte o görüntüler;

Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Havalanan füzelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah depolarına ve askeri üslerine yönelik olduğu açıklandı. İki taraftan karşılıklı açıklamalar gelirken Rusya füzelerin çoğunun imha edildiğini ve üslere zarar gelmediğini açıkladı. Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de vurduğu hedefler yerle bir olduğu görüntüler böyle objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler;

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Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda’daki bazı askeri noktalar vuruldu. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini iddia etti.

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Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

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Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

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