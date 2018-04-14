Füzeler yerle bir etti İşte Suriye'de vurulan hedefler

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Havalanan füzelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah depolarına ve askeri üslerine yönelik olduğu açıklandı. İki taraftan karşılıklı açıklamalar gelirken Rusya füzelerin çoğunun imha edildiğini ve üslere zarar gelmediğini açıkladı. Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de vurduğu hedefler yerle bir olduğu görüntüler böyle objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler;