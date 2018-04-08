Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

Geçen hafta sosyal medya hesabından “İyi değilim, sadece işimi istiyorum” çağrısıyla olay olan oyuncu Füsun Demirel, 3 yı sonra “gerilla annesi” sözleriyle ilgili konuştu... Demirel, Hatay'a mehmetçiğe moral vermeye giden sanatçılara sahip çıktı...

Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda “Gerilla annesini oynamak istiyorum” dedikten sonra şimşekleri üzerine çeken ve o günden sonra dizilerde oynayamayan ünlü oyuncu Füsun Demirel, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İyi değilim, sadece işimi istiyorum” olay olmuştu. Füsun Demirel, 3 yı sonra “gerilla annesi” sözleriyle ilgili konuştu. Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Füsun Demirel, kastettiğinin PKK’lı teröristler olmadığını söyleyip, “Terör örgütüne bir sempatim yok. Leyla Halid hayranıyım… Ama sözüm çok başka yerlere çekildi” dedi… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'a Mehmetçiğe moral vermeye giden sanatçıların eleştirilmesine de karşı çıktı... İşte o röportajdan ilgili bölümler…

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Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

İNSTAGRAM MESAJIYLA NE DEMEK İSTEDİ?.. 2015’teki o olay benim için 35 yıllık meslek haya­tımda, aynen bir trafik kazası gibiydi. O yıldan bugüne kadar gerçekten dik durmaya çaba gösterdim. Instagram’da paylaştığım o mesaj bir çeşit duygusal patlamaydı. Bunu içimde çok zamanlar yaşa­dım ama hiç kimseyle pay­laşmadım. Genellikle hep gülen tarafımı gösteriyorum. Çünkü bizim aslında görevi­miz insanlara topluma moral vermek, onlara karşı hep pozi­tif enerji taşımak. Ama bizim de aslında bazen duygusal anlamda düştüğümüz anlar oluyor. Bu onlardan birisiydi ve bu patlamayı yaşadım.

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Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

O RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?… Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiğim röportaj, aslında tiyatro oyunumla ilgiliydi. Amaç oyunumu anlatmaktı ama geniş kapsamlı bir röpor­taj oldu. Seçim sonrasıydı ve siyasi sorular da soruldu. Sonunda, aslında neredeyse röportaj bitmek üzereydi ve gazeteci arkadaş şöyle bir soru sordu: “Bunca yıllık kari­yer, bu kadar rolden sonra ‘Şunu da yapsaydım’ diye içinizde bir şey kaldı mı?” Aynen böyle bir soruydu. “Evet, gençliğimde bir gerilla kızı oynamak isterdim” dedim. Düşündüm. Çok baş­langıçtan, gençlikten; 35-40 sene öncesinden bahsediyo­rum. Ama artık neredeyse 60 yaşına geliyorum. “Ben­den bu saatten sonra, bir de bu fizikle, olsa olsa annesi rol­leri falan olur” diye espriyle, aslında kendimi biraz eleşti­rerek böyle bir cevap verdim.

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Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

PKK’LI TERÖRİST ANNESİNİ Mİ KESTETTİ?… Tabii ki böyle bir şey olabilmesi söz konusu değil. (Daha sonra “Hayır, ben PKK’yı kastetmedim, İtal­yan gerillasını kastettim” dediniz ama bu sözleriniz de “Füsun Demirel zora düştü, çark ediyor” gibi yorum­landı. Gerçekten PKK’yı mı kastetmiştiniz, yoksa kastı­nız başka bir şey miydi?) İlk kez 3 yıl sonra kendimi ifade etme fırsatı yakaladım. Size çok teşekkür ederim. Terörün bu kadar can aldığı, kanın gövdeyi götürdüğü, asker/sivil herkesin öldürül­düğü bir atmosferde, eğer “Gerilla” derken PKK terör örgütünü kastediyor olsam, o zaman insanların benim aklımdan kuşkulanması gere­kir. Bu normal bir şey değil. Bir insan bunu nasıl söyleye­bilir; bu mümkün mü? Ben 35 yıldır, ürettiklerimle ve fikirlerimle çırılçıplak, top­lumun önünde bir sanatçı­yım. Eğer PKK örgütüne sempatim olsa, bu zaten illa bir yerlerden ortaya çıkardı. Böyle bir şey söz konusu ola­maz.Biz, hayatımız boyunca insanlara işlerimizle, duruşu­muzla sadece barış, dostluk, sevgiyi aşılamaya çalışıyo­ruz. Demokrasilerde çözüm­lerin silahla, savaşla, terörle, bombayla değil; sohbetlerle, fikir tartışmalarıyla olması gerektiğine inanan insanla­rız. Böyle bir şey söz konusu değil. Terörist teröristtir. Gerilla kelimesi enternas­yonal bir kelimedir. Dünya tarihinde gerilla o kadar geç­mişlere dayanır ki neden PKK ile örtüştürülüyor, bunu da anlamış değilim.

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