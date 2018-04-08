Füsun Demirel 3 yıl sonra düzeltti! PKK'lı annesi mi?..

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda “Gerilla annesini oynamak istiyorum” dedikten sonra şimşekleri üzerine çeken ve o günden sonra dizilerde oynayamayan ünlü oyuncu Füsun Demirel, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İyi değilim, sadece işimi istiyorum” olay olmuştu. Füsun Demirel, 3 yı sonra “gerilla annesi” sözleriyle ilgili konuştu. Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Füsun Demirel, kastettiğinin PKK’lı teröristler olmadığını söyleyip, “Terör örgütüne bir sempatim yok. Leyla Halid hayranıyım… Ama sözüm çok başka yerlere çekildi” dedi… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'a Mehmetçiğe moral vermeye giden sanatçıların eleştirilmesine de karşı çıktı... İşte o röportajdan ilgili bölümler…
İNSTAGRAM MESAJIYLA NE DEMEK İSTEDİ?.. 2015’teki o olay benim için 35 yıllık meslek hayatımda, aynen bir trafik kazası gibiydi. O yıldan bugüne kadar gerçekten dik durmaya çaba gösterdim. Instagram’da paylaştığım o mesaj bir çeşit duygusal patlamaydı. Bunu içimde çok zamanlar yaşadım ama hiç kimseyle paylaşmadım. Genellikle hep gülen tarafımı gösteriyorum. Çünkü bizim aslında görevimiz insanlara topluma moral vermek, onlara karşı hep pozitif enerji taşımak. Ama bizim de aslında bazen duygusal anlamda düştüğümüz anlar oluyor. Bu onlardan birisiydi ve bu patlamayı yaşadım.
O RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?… Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiğim röportaj, aslında tiyatro oyunumla ilgiliydi. Amaç oyunumu anlatmaktı ama geniş kapsamlı bir röportaj oldu. Seçim sonrasıydı ve siyasi sorular da soruldu. Sonunda, aslında neredeyse röportaj bitmek üzereydi ve gazeteci arkadaş şöyle bir soru sordu: “Bunca yıllık kariyer, bu kadar rolden sonra ‘Şunu da yapsaydım’ diye içinizde bir şey kaldı mı?” Aynen böyle bir soruydu. “Evet, gençliğimde bir gerilla kızı oynamak isterdim” dedim. Düşündüm. Çok başlangıçtan, gençlikten; 35-40 sene öncesinden bahsediyorum. Ama artık neredeyse 60 yaşına geliyorum. “Benden bu saatten sonra, bir de bu fizikle, olsa olsa annesi rolleri falan olur” diye espriyle, aslında kendimi biraz eleştirerek böyle bir cevap verdim.
PKK’LI TERÖRİST ANNESİNİ Mİ KESTETTİ?… Tabii ki böyle bir şey olabilmesi söz konusu değil. (Daha sonra “Hayır, ben PKK’yı kastetmedim, İtalyan gerillasını kastettim” dediniz ama bu sözleriniz de “Füsun Demirel zora düştü, çark ediyor” gibi yorumlandı. Gerçekten PKK’yı mı kastetmiştiniz, yoksa kastınız başka bir şey miydi?) İlk kez 3 yıl sonra kendimi ifade etme fırsatı yakaladım. Size çok teşekkür ederim. Terörün bu kadar can aldığı, kanın gövdeyi götürdüğü, asker/sivil herkesin öldürüldüğü bir atmosferde, eğer “Gerilla” derken PKK terör örgütünü kastediyor olsam, o zaman insanların benim aklımdan kuşkulanması gerekir. Bu normal bir şey değil. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir; bu mümkün mü? Ben 35 yıldır, ürettiklerimle ve fikirlerimle çırılçıplak, toplumun önünde bir sanatçıyım. Eğer PKK örgütüne sempatim olsa, bu zaten illa bir yerlerden ortaya çıkardı. Böyle bir şey söz konusu olamaz.Biz, hayatımız boyunca insanlara işlerimizle, duruşumuzla sadece barış, dostluk, sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz. Demokrasilerde çözümlerin silahla, savaşla, terörle, bombayla değil; sohbetlerle, fikir tartışmalarıyla olması gerektiğine inanan insanlarız. Böyle bir şey söz konusu değil. Terörist teröristtir. Gerilla kelimesi enternasyonal bir kelimedir. Dünya tarihinde gerilla o kadar geçmişlere dayanır ki neden PKK ile örtüştürülüyor, bunu da anlamış değilim.
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