Fuhuş operasyonunda şok anlar: Soyunmakla tehdit etti!

SİVAS'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlardan biri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülürken, gazetecilere, "Çek çek soyunayım valla, çek" diye bağırdı.

Yürütülen çalışmalarda fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları ileri sürülen, aralarında kadınların da olduğu H.Ç., İ.C., H.Ç., B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kentteki bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri iddia edildi.