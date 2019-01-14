Fuhuş operasyonunda şok anlar: Soyunmakla tehdit etti!

SİVAS'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlardan biri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülürken, gazetecilere, "Çek çek soyunayım valla, çek" diye bağırdı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde bulunan evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelilerin kentteki bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri iddia edildi.
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