Fuhuş operasyonunda polisi şaşırtan sözler!

BODRUM'da, polisin bir otele düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si Kırgızistan, diğerleri Ukrayna uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Ukraynalı G.P.'nin (26), "Tanıştığımız arkadaşlarla samimi ilişkiler kurduk. Para karşılığı bu işi yapmıyoruz'' sözleri polisleri şaşırttı.

Fuhuş operasyonunda polisi şaşırtan sözler!

Bodrum'un Bitez ve Gümbet mahallelerindeki iki otele dün gece polis tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda Gümbet'teki otelde fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si Kırgızistan diğer 2'si de Ukrayna uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 4 kadının; çocuk doktoru, eczacı, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi olmaları polisleri şaşırtttı.

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Fuhuş operasyonunda polisi şaşırtan sözler!

''PARA KARLIŞIĞI BU İŞİ YAPMIYORUZ'': İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadınlardan bilgisayar teknikeri Ukraynalı G.P.'nin (26), "Tatil için buraya geldik. Bir hafta önce tanıştığımız arkadaşlarla samimi ilişkiler kurduk. Para karşılığı bu işi yapmıyoruz. Ciddiyiz, hepimiz ileriyi düşünüyoruz, Bodrum'u çok sevdik, tanıştığımız erkek arkadaşlarla evlenip, buraya yerleşmek istiyoruz" dediği öğrenildi.

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Fuhuş operasyonunda polisi şaşırtan sözler!

SINIR DIŞI EDİLECEKLER: Gözaltına alınan 4 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi. Polis, fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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