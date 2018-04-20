Fuhuş operasyonunda polisi şaşırtan sözler!

Bodrum'un Bitez ve Gümbet mahallelerindeki iki otele dün gece polis tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda Gümbet'teki otelde fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si Kırgızistan diğer 2'si de Ukrayna uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 4 kadının; çocuk doktoru, eczacı, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi olmaları polisleri şaşırtttı.