FSM köprü girişinde büyük kaza! Trafik felç

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FSM Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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