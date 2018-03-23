Fransa'da süpermarkette DEAŞ dehşeti ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. AFP haber ajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı. Süpermarkette iki yaralı olduğu bildirildi. AFP ise Fransız polisine göre en az iki kişinin öldüğünü aktardı.

Fransa'da ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehin aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Fransız l'Express gazetesinin haberinin ulaştığı kaynaklara göre Fransız polisi süpermarketin çevresini sardı. Aude valiliği Twitter'dan bölge halkına yanlış bilgi yaymama ve polisin işini kolaylaştırma çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayın "çok ciddi" olduğunu duyurdu.

AFP: EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ: Trebes Belediye Başkanı BFM TV'ye yaptığı açıklamada rehin alma eyleminde 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'e konuşan polis kaynağı ise markette 8 rehinenin olduğunu söyledi. AFP polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen kişilerden birinin markette çalışan kasap olduğu iddia ediliyor. Yerel polis şefi Jean-Valery Lettermann "Maalesef 1 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak alana kontrol etmesi için doktor getiremiyoruz" dedi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA: Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor. Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.