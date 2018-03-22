Fransa'da öğrencilerden grevlere destek

Le Figaro gazetesi, öğrencilerin, demiryolu, havayolu ve kamu çalışanları ile emeklilerin çağrısıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı gösterilere destek verdiğini yazdı.

Haberde, başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte lise ve üniversite öğrencilerinin gösterileri desteklediği, Paris'te 13 lisede derslerin yapılamadığı kaydedildi.

İnşaat ve yol tamir malzemelerinden oluşturulan barikatlarla okullara giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilen haberde, bir öğrencinin, "Durum tıpkı 1968 gibi. Kimse gidişattan memnun değil. 68 olayları da öğrenciler tarafından başlatıldı." ifadesine yer verildi.



