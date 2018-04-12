Fransa’da koleksiyon uçağı çakıldı: 2 pilot öldü

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Benifontaine kentinde 2. Dünya Savaşından kalma YAK18 model koleksiyon uçağı gözler önünde yere çakıldı.

Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Biri 60 diğeri 62 yaşında olan pilotların çok deneyimli ve Paris asıllı olduğu öğrenildi.

Alçak uçuş gerçekleştiren uçağın yere çakılışı ve ardından alev ve dumanın görüldüğü görüntüler Analiz ve Soruşturma Bürosu (BEA) tarafından olayı çözmek üzere kullanılacak.

Yerel haber kanalı France-3, kaza anına dair bu görütüleri paylaştı...

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