Foyası ortaya çıktı! Hadise görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan Coachella festivalinden renkli kareler gelmeye devam ederken yılın en büyük festivali olarak tanımlanan etkinliğe Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katılmıştı. 3. günü devam eden festivale katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından renki karelerini paylaşmayı da ihmal etmemişti. Bunlardan biri de Hadise'ydi.