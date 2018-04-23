Foyası ortaya çıktı! Hadise görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan Coachella festivalinden renkli kareler gelmeye devam ederken yılın en büyük festivali olarak tanımlanan etkinliğe Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katılmıştı. 3. günü devam eden festivale katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından renki karelerini paylaşmayı da ihmal etmemişti. Bunlardan biri de Hadise'ydi.
ABD'nin Coachella Vadisi’nde düzenlenen, en büyük açık hava festivali Coachella’ya katılan ünlü isimler arasında Hadise'de var. Ünlü şarkıcı festivalden renkli karelerini sosyal medyadan yayınlamıştı. Etkinlik için aylar öncesinden ABD'ye giden 32 yaşındaki şarkıcıya kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etmişti.
Önceki gün Maltepe Piazza AVM’de sahneye çıkan şarkıcı, röportaj vermedi. Hadise, sahne önünden fotoğraf çekilmesini de engelledi. Görevliler, basın mensuplarını “Hadise Hanım yakın plan fotoğraf istemiyor” diyerek uzaklaştırdı.
1 HAFTADA NE DEĞİŞTİ: Bir hafta önce Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Bir hayli zayıflayan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.
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