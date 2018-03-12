Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

Son dönemde sevilen dizileri için verdiği final kararları ile gündeme gelen Fox TV bir dizisini daha bitiriyor. Bir dönem Fox TV'nin reytinglerini sırtlayan, son zamanlarda da reyting sonuçlarında iyi yer edinen Fox TV dizisi, 30 Mart akşamı final yapıyor.

Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

Bu aralar yeni dizilerin başlaması ile yayında olan birçok dizinin kaldırılacağını duyuyoruz. Ama bu haberleri sık sık FOX TV'den alıyoruz. FOX TV ciddi bir dönüşüme mi gidiyor? FOX TV'nin bağlı olduğu yabancı kuruluşun satışının ardından kanalda bir türlü sular durulmuyor. Birçok dizi ve program ya ani final yaptı ya da direkt yayından kadırıldı bildiğiniz üzere. Yapımların ekrandan kaldırılmasının asıl nedeni satış mıdır bilinmez ama şimdilerde de çok izlenen bir Fox TV dizisinin daha final yapacağı açıklandı. Peki final yapacak olan dizi hangisi?

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Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

Fox, Disney grubuna satıldı. 21st Century, Fox'u 52 milyar dolar ödeyerek satın aldı . Satış, son yıllardaki en önemli ve büyük medya satışı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor. FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.

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Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

Fox TV'nin satışı Türkiye'deki Fox TV'yi etkiliyor mu? Satışın üzerinden kısa bir süre geçti geçmesine ama Fox TV birçok programının fişini çekmişti. Şimdi de uzun süredir Fox TV ekranların yer alan ve Fox TV'yi adeta sırtlayan bir dizi daha final yapacak

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Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

ŞEVKAT YERİMDAR FİNAL YAPIYOR; film karakteri olarak hayatlarımıza giren Şevkat Yerimdar daha sonra yaz dizisi olarak FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. En başlarda reytingleri çok iyiydi. Zaman zaman zirveyide görüyordu. Ancak sezon başladı, senaryo kısırlaştı...

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