Fox TV'nin o dizisinin final yapacağı kesinleşti kanlı sırtlıyordu

Bu aralar yeni dizilerin başlaması ile yayında olan birçok dizinin kaldırılacağını duyuyoruz. Ama bu haberleri sık sık FOX TV'den alıyoruz. FOX TV ciddi bir dönüşüme mi gidiyor? FOX TV'nin bağlı olduğu yabancı kuruluşun satışının ardından kanalda bir türlü sular durulmuyor. Birçok dizi ve program ya ani final yaptı ya da direkt yayından kadırıldı bildiğiniz üzere. Yapımların ekrandan kaldırılmasının asıl nedeni satış mıdır bilinmez ama şimdilerde de çok izlenen bir Fox TV dizisinin daha final yapacağı açıklandı. Peki final yapacak olan dizi hangisi?