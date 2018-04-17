Fox TV'nin Kadın dizisi için gözler onda izleyici artık isyana geldi

Kadın dizisinde gözler Bahar'da! Fox TV'nin salı akşamlarının lider dizisi olan Kadın yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak ama Kadın izleyicisi artık dizide dengeleri tamamen değiştirecek gelişmlerin yaşanmasını ve bu tek düzelikten bıktıkalrını ifade ediyorlar.
xSalı akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan ve sezon başından beri büyük bir ilgiyle izlenen Kadın dizisinde yeni bir gelişme yaşanacak bu akşam. 25. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide herkesin aklını kurcalayan bir soru var. Bahar için aranan ilik bulundu! Ancak ne yazık ki uyumlu olan ilik Şirin’in çıktı! Şimdi sosyal medyada diziyle ilgili yapılan tartışmalar arasında en çok dikkat çeken konu Bahar’ın, Şirin’in iliğini kabul edip etmeyeceği!
Şirin’in kendisini telefonla rahatsız eden ve Sarp’ın sevgilisi sandığı kişi olduğunu öğrendiğinde Bahar, tüm öfkesiyle onu aramak için annesinin evine gitmişti. Şirin’i bulamayan Bahar, öleceğini de bilse Şirin’in kanının kendi bedeninde istemeyeceğini söylemişti.
Annesi, Şirin’i bir şekilde ikna etmenin yollarını arasa da durum artık bambaşka bir hal almaya başladı. Jale, geçtiğimiz hafta aranan iliğin bulunduğunu öğrenmişti. Bu hafta haberi Bahar ve ailesiyle de paylaşacak. Ancak geçen hafta Şirin’in Sarp’ı görmesinden sonra bambaşka bir ruh haline bürünen Şirin’in tepkisi merak konusu.
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