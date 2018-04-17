Fox TV'nin Kadın dizisi için gözler onda izleyici artık isyana geldi

xSalı akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan ve sezon başından beri büyük bir ilgiyle izlenen Kadın dizisinde yeni bir gelişme yaşanacak bu akşam. 25. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide herkesin aklını kurcalayan bir soru var. Bahar için aranan ilik bulundu! Ancak ne yazık ki uyumlu olan ilik Şirin’in çıktı! Şimdi sosyal medyada diziyle ilgili yapılan tartışmalar arasında en çok dikkat çeken konu Bahar’ın, Şirin’in iliğini kabul edip etmeyeceği!