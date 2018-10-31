Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

"SİZ NAPIYORSUNUZ BE?": Dizide kardeşi Şirin'in ihanetiyle yıkılan Bahar (Özge Özpirinçci), hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu. O anlar ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğarken, Özpirinçci de bundan nasibini aldı. Kendi dizisini izleyip duygusal anlar yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Siz napıyorsunuz be?!" notunu düştü.