Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

FOX TV'deki Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, önceki akşam ekrana gelen dizisinin 37. bölümünü izlerken gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncunun o anları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın, önceki akşam 37. son bölümüyle izleyici karşısında çıktı. Dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, yeni bölümü izlediği anlarda yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

"SİZ NAPIYORSUNUZ BE?": Dizide kardeşi Şirin'in ihanetiyle yıkılan Bahar (Özge Özpirinçci), hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu. O anlar ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğarken, Özpirinçci de bundan nasibini aldı. Kendi dizisini izleyip duygusal anlar yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Siz napıyorsunuz be?!" notunu düştü.

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Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

"CİĞERİMİZİ SÖKTÜN BE ÖZGE": Pirinçci'nin üzgün halini gören takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Pirinçci'nin bir takipçisi paylaşıma, "Ciğerimizi söktün be Özge. Ağlamaktan gözlerimiz şişti." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Dizinizi izlerken ağlamaktan kör oluyordum." yorumunu yaptı.

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Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan dizinin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte Kadın 38. bölüm 1. fragmanı...

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