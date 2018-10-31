Fox TV'nin Kadın dizisi hayranlarını yıktı geçti Özge Özpirinçci gözyaşlarına boğuldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın, önceki akşam 37. son bölümüyle izleyici karşısında çıktı. Dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, yeni bölümü izlediği anlarda yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"SİZ NAPIYORSUNUZ BE?": Dizide kardeşi Şirin'in ihanetiyle yıkılan Bahar (Özge Özpirinçci), hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu. O anlar ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğarken, Özpirinçci de bundan nasibini aldı. Kendi dizisini izleyip duygusal anlar yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Siz napıyorsunuz be?!" notunu düştü.
"CİĞERİMİZİ SÖKTÜN BE ÖZGE": Pirinçci'nin üzgün halini gören takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Pirinçci'nin bir takipçisi paylaşıma, "Ciğerimizi söktün be Özge. Ağlamaktan gözlerimiz şişti." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Dizinizi izlerken ağlamaktan kör oluyordum." yorumunu yaptı.
Öte yandan dizinin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte Kadın 38. bölüm 1. fragmanı...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER