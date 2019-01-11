Fox TV Yasak Elma dizisine bomba transfer

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisine katılıyor. Güzel oyuncu Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayacak. Yıldız Ender’in yeni belalısı olacak.

Bizim Hikaye'nin sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrıldığına dair haberler dizi izleyicilerini meraklandırmıştı. Bizim Hikaye dizisinin yapımcısı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrıldığı sosyal medyada yayınladığı paylaşım ile ilan etmiş ve doğrulamıştı. Twitter

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Yasak Elma dizisine gelecek flaş transferle ilgili iddialar merak uyandırdı. Medya kulislerinden sızan iddiaya göre ise diziye yeni katılacak olan karakter Yıldız ile Ender’in yeni belalısı olacak. Twitter

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Bu rolü alacak kişinin Nesrin Cavadzade olacağı öğrenildi. Cavadzade yeni rolüyle ilgili yoğun senaryo okumaları ve çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında. Twitter

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