Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

Reytinglerde istediğini alamayan Fox TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Bir Deli Rüzgar apar topar final yapma kararı aldı. Yapılan açıklamada dizinin 6. bölümünden itibaren yayınlanmayacağı duyuruldu.

Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

Fox TV'de yayınlanmaya başlayan dizi Bir Deli Rüzgar dizisi hayal kırıklığına uğrattı. Asıl konusuna gelemeden final yapma kararı alan dizinin 6. bölümde final yapacağı resmen açıklandı. Dizinin hayranları ise sosyal medyadan final kararına sosyal medyadan tepkiler yağdırdı.

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Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

Reytinglerde, Star Tv'de yayınlanan Erkenci Kuş, Trt 1'de yayınlanan Kalk Gidelim, Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye ve Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in gerisinde kalan Bir Deli Rüzgar dizisi 20 Ekim Cumartesi yayınlanan 6. bölümüyle final yapma kararı aldı.

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Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

BAŞROLLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI Başrollerinde Berk Cankat, Hatice Aslan, Almila Ada, Pınar Deniz ve Kanbolat Görkem Arslan'ın oynadığı Bir Deli Rüzgar dizisi, reytinglerde isteneni verememesiyle başrolleri hayal kırıklığına uğradı.

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Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU NEYDİ? Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır.

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