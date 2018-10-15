Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

Reytinglerde, Star Tv'de yayınlanan Erkenci Kuş, Trt 1'de yayınlanan Kalk Gidelim, Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye ve Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in gerisinde kalan Bir Deli Rüzgar dizisi 20 Ekim Cumartesi yayınlanan 6. bölümüyle final yapma kararı aldı.

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU NEYDİ? Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır.