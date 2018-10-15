Fox Tv resmen duyurdu! O dizi için apar topar final kararı

Fox TV'de yayınlanmaya başlayan dizi Bir Deli Rüzgar dizisi hayal kırıklığına uğrattı. Asıl konusuna gelemeden final yapma kararı alan dizinin 6. bölümde final yapacağı resmen açıklandı. Dizinin hayranları ise sosyal medyadan final kararına sosyal medyadan tepkiler yağdırdı.
Reytinglerde, Star Tv'de yayınlanan Erkenci Kuş, Trt 1'de yayınlanan Kalk Gidelim, Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye ve Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in gerisinde kalan Bir Deli Rüzgar dizisi 20 Ekim Cumartesi yayınlanan 6. bölümüyle final yapma kararı aldı.
BAŞROLLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI Başrollerinde Berk Cankat, Hatice Aslan, Almila Ada, Pınar Deniz ve Kanbolat Görkem Arslan'ın oynadığı Bir Deli Rüzgar dizisi, reytinglerde isteneni verememesiyle başrolleri hayal kırıklığına uğradı.
BİR DELİ RÜZGAR KONUSU NEYDİ? Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır.
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