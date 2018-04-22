Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

Dizi sirkülasyonunun en çok olduğu dizi FOX TV. Başlayan ve biten dizilerin çetelesini artık kimse tutamıyor bile. Özellikle kanalın orjinal yabancı sermayesinin, Türkiye FOX'unu nasıl etkileyeceği merak edilirken yansıması dizilere olmuş gibi. FOX TV'nin son bombası Yasak Elma olmuş ve hiç beklenmedik bir şekilde en çok izlenenler arasına yerleşmişti. Ancak her FOX TV dizisinin şansı Yasak Elma gibi yaver gitmiyor. FOX TV'nin o dizisinin final yapması gündemde.
ŞEVKAT YERİMDAR FİNAL YAPTI MI YAPMADI MI; 2017 yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Şevkat Yerimdar'ın final yapacağı açıklanmış ancak son bölümü sezon finali olarak yayınlanmıştı. Henüz ne olacağı belli değil.
MUCİZE OLAMADI; FOX TV'nin 3 hafta önce izleyici karşına çıkardığı Bir Mucize Olsun sadece 2 bölüm dayanabildi ve 3.bölümde final yaptı.
ADI:ZEHRA FİNAL Mİ YAPACAK; sıra geldi son fısıltıya. Sezon ortalarında büyük bir iddia ile başlamıştı Adı: Zehra. Hayli sıradışı bir konu ile başlayan Adı:Zehra ilk başlarda çok sevilmişti ama gerisi pek gelmedi.
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