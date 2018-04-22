Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

FOX TV'nin bu sezon ortalarında büyük bir iddia ile izleyici karşısına çıkardığı dizisi adım adım finale mi gidiyor. Oldukça iddialı giriş yapan ve final iddiaları ile gündeme gelen o dizi hangisi?

Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

Dizi sirkülasyonunun en çok olduğu dizi FOX TV. Başlayan ve biten dizilerin çetelesini artık kimse tutamıyor bile. Özellikle kanalın orjinal yabancı sermayesinin, Türkiye FOX'unu nasıl etkileyeceği merak edilirken yansıması dizilere olmuş gibi. FOX TV'nin son bombası Yasak Elma olmuş ve hiç beklenmedik bir şekilde en çok izlenenler arasına yerleşmişti. Ancak her FOX TV dizisinin şansı Yasak Elma gibi yaver gitmiyor. FOX TV'nin o dizisinin final yapması gündemde.

113
Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

ŞEVKAT YERİMDAR FİNAL YAPTI MI YAPMADI MI; 2017 yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Şevkat Yerimdar'ın final yapacağı açıklanmış ancak son bölümü sezon finali olarak yayınlanmıştı. Henüz ne olacağı belli değil.

213
Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

MUCİZE OLAMADI; FOX TV'nin 3 hafta önce izleyici karşına çıkardığı Bir Mucize Olsun sadece 2 bölüm dayanabildi ve 3.bölümde final yaptı.

313
Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

ADI:ZEHRA FİNAL Mİ YAPACAK; sıra geldi son fısıltıya. Sezon ortalarında büyük bir iddia ile başlamıştı Adı: Zehra. Hayli sıradışı bir konu ile başlayan Adı:Zehra ilk başlarda çok sevilmişti ama gerisi pek gelmedi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro