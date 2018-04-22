Fox Tv o diziyi bitirecek mi kanalın en iddialı dizilerindedi

Dizi sirkülasyonunun en çok olduğu dizi FOX TV. Başlayan ve biten dizilerin çetelesini artık kimse tutamıyor bile. Özellikle kanalın orjinal yabancı sermayesinin, Türkiye FOX'unu nasıl etkileyeceği merak edilirken yansıması dizilere olmuş gibi. FOX TV'nin son bombası Yasak Elma olmuş ve hiç beklenmedik bir şekilde en çok izlenenler arasına yerleşmişti. Ancak her FOX TV dizisinin şansı Yasak Elma gibi yaver gitmiyor. FOX TV'nin o dizisinin final yapması gündemde.