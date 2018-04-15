FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

FOX TV'den büyük şok, bu kez gözünün yaşına bakmadı. Dizi kıyımı modasının liderlerinden olan Fox Tv, kısa süre içerisinde bir çok televizyon progamını ve dizisinin, dizi çöplüğüne gönderdmişti. Fox TV bir diziye final değil yayından kaldırma kararı verdi bu kez ve bu karar şoke etti. Peki Fox TV'nin yayından kaldırdığı o dizi hangi dizi?