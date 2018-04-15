FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

FOX TV o diziyi yayından kaldırdı. Son dönem yayından kaldırdığı dizilerle adından söz ettiren FOX TV bir dizi için yayından kaldırma kararı aldı. Fox TV'nin yayından kaldırdığı o dizi hangisi?

FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

FOX TV'den büyük şok, bu kez gözünün yaşına bakmadı. Dizi kıyımı modasının liderlerinden olan Fox Tv, kısa süre içerisinde bir çok televizyon progamını ve dizisinin, dizi çöplüğüne gönderdmişti. Fox TV bir diziye final değil yayından kaldırma kararı verdi bu kez ve bu karar şoke etti. Peki Fox TV'nin yayından kaldırdığı o dizi hangi dizi?

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FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

ŞEVKAT YERİMDAR MUAMMASI; 2017 yazından bu yana Fox TV'yi sırtlayan Şevkat Yerimdar dizisi için önce final kararı alınmıştı. Ancak ardından sezon finali olduğu söylenmişti. Şevkat'in akıbeti için yaz ayları bekleniyor.

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FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

PROGRAMLARIYLA BAŞI DERTTE; Fox TV'nin üç programı, Milyonluk Resim, Yaparsın Aşkım ve Tolgshow'un da akıbeti yaz ayların belli olacak.

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FOX TV acımadı o diziyi apar topar yayından kaldırdı

ŞOKE EDEN YAYINDAN KALDIRMA KARARI; Fox TV'nin büyük umutlarla yayına başlattığı Bir Mucize Olsun dizisi yayınlanan ikinci bölümün ardından üçüncü bölümü için yayından kaldırıldı. Bu karar şoke etti.

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