Flash TV Trump'ı canlı yayında böyle oynattı

ABD’ye bir tepki de Flash TV’den geldi. Kanaldaki Gece Hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın, yine yaptığı protesto ile adından söz ettirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın arka arkaya Türkiye’ye yaptırım kararı alması üzerine, Trump’ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği canlı yayında oynatan spiker, Trump maskeli oynayan kadın ve erkeğin başından aşağıya dolar yağdırdı. Spiker, fonda çalan Aşık Mahsuni Şerif’in “beni vuracakmış ker hele hele” türküsü üzerinden de Trump’a mesaj gönderdi. İşte o videolar:
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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