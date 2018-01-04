Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

TÜRKIYE’yi füze savunma şemsiyesi altına alacak S-400 projesinde askeri yapılanma netlik kazanmaya başladı. Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 olmak üzere her an ateşlenmeye hazır toplam 144 füze yerleştirebilecek.

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Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya imzaların atılmasının ardından yapılan açıklamalar, kurulacak sistemin büyüklüğü konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçen perşembe günü “2 sistem, yani 4 batarya satın alacağız” derken, Rus yetkililer de aynı yönde açıklama yaptı. Ertesi gün, imzaların atılmasından hemen sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada “Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplam 2 adet S-400 sistemi (bataryası) tedarik edilecektir” denildi.

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Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

O FARKLILIĞIN NEDENİ: Habertürk'ün haberine göre “çelişkili” görünen açıklamalar aslında çelişkili değil. Türkiye ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerde ve imzalanan anlaşmada satın alınacak füze sayısında değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Kafa karıştıran açıklamalar, füze savunma sisteminin karmaşık konfigürasyon yapısından; bölük, batarya, sistem gibi terimlerin farklı tanımlanmasından ve tarafların savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının gizlilik prensibine riayet etmesinden kaynaklanıyor.

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Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

S-400 FÜZE SAVUNMA ALAY KOMUTANLIĞI: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) yapılanma, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Bir S-400 sisteminde, “lançer” adı verilen füze rampalarının yanı sıra “Big Bird” olarak anılan uzun menzilli radar, “Grave Stone” adı verilen ve füzeleri güdümleyen angajman radarı ile “55K6E” adıyla kodlanan komuta kontrol aracı yer alıyor. Sistemi oluşturan tüm elemanlar tekerlekli araç üzerine konuşlandırılıyor. Böylece kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilebiliyor.

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