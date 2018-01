Flaş gelişme! 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kuruluyor...

TÜRKIYE’yi füze savunma şemsiyesi altına alacak S-400 projesinde askeri yapılanma netlik kazanmaya başladı. Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 olmak üzere her an ateşlenmeye hazır toplam 144 füze yerleştirebilecek.