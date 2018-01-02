Film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada

Ümraniye’de bir mağazaya müşteri gibi gelen hırsız, kasada ödeme yapacağı esnada tırnakçılık girişimi başarısız kalınca çalışanın cep telefonunu çaldı. Hırsızın cep telefonunu çalmak için çalışanının üstüne paraları atıp yere eğilmesini sağlaması ve hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 21 Kasım 2017 günü saat 15.10 sıralarında Ümraniye’deki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde mağazaya gelen müşteri kılığındaki hırsız, alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kasadaki çalışana bir miktar para veren hırsız, ardından parayı geri alarak cüzdanını çıkarttı. O esnada çalışana başka para uzatan hırsız, tekrardan parayı geri alarak çalışandan paranın üstünü istedi. Çalışanın durumu fark etmesi üzerine aldığı paraları üstüne atan hırsız, çalışanın yere eğilmesini fırsat bilerek cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Tırnakçılık yapamayınca cep telefonunu çaldıGüvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsız kasaya gelerek çalışana para uzatıyor. Uzattığı parayı geri alıp cüzdanından başka bir para çıkartan hırsız, onu da çalışana vermeyip paranın üstünü istiyor. Çalışanın durumu fark etmesi üzerine hırsız paraları üstüne atıyor. Çalışanın yere eğilmesini fırsat bilen hırsız, ardından cep telefonunu çalarak mağazadan çıkıyor.Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Güncel 02 Ocak 2018 09:38
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