Film değil gerçek! Onu görenler şoke oluyor korkup kaçıyor

ABD'de yaşayan Garry Tuner, filmlerden çıkmış gibi dursa da tamamen gerçek. Derisini istediği her yöne çekiştirebilen ve bu görüntüsü ile görenleri hayrete düşüren Garry Turner'ın hayatı hiç sandığını gibi değil.
Garry Turner, Ehler Danlos adı verilen bir sendromla dünyaya gelmiş. Bu sendrom, deride, dokularda ve kemiklerde elastikliği gösteriyor. Bu hastalık Turner'a hayatının büyük bir kısmında sadece acı vermiş.
Esnek cildi aynı zamanda Turner'ın hemofili hastası olmasına neden olmuş. Bilmeyenler için, hemofili kanın pıhtılaşmasındaki bir sorundan kaynaklanan bir hastalıktır. Cildi ince olduğu için çok kolay yara alabiliyor ve kanamaya başladığı zaman da durdurması oldukça zor oluyor.
Çok fazla miktarda ağrı kesici ilaç aldığı için zamanının çoğunu yatarak ya da uyuyarak geçiriyor, bu yüzden de okulunu bile bitirememiş. Taşıdığı bu özellikle çalışabildiği tek iş, sirk oyunculuğu. Sirklerde, modern ucube gösterilerinde sahne alıyor, kendisine eziyet eden bu durumu insanları eğlendirmek için kullanıyor.
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