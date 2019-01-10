Fil dehşeti kamerada! Adamı ezerek öldürdü

Sri Lanka'da vahşi fil, kendisine doğru gelen kişiye saldırdı. Fil, hortum darbesiyle yere yıktığı adamı ezerek feci şekilde öldürdü.

Sri Lanka fil tarafından öldürülen adamı konuşuyor. Ailesiyle fillerin doğal ortamını izlemeye giden bir kişi, birden file doğru gitmeye başladı.

Adamın kendisine doğru geldiğini gören fil, birden koşmaya başladı ve hortum darbesiyle adamı yere yıktı. Daha sonra fil, adamı ayaklarının altına alarak ezmeye başladı.

Filin adamı öldürdüğüne şahit olan aile fertleri vahşet karşısında sadece çığlık atabildi. Daha sonra bir kişi bağırarak filin üzerine doğru koştu ve fili kaçırmayı başardı.