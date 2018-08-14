Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

Feyza Aktan geçtiğimiz Mart ayında evlendiği Özcan Deniz'den Kuzey adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Kısa süre önce oğluylu çekilmiş olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aktan'ın paylaşımının altına eşi Özcan Deniz ''Bebeklerim'' notunu düştü. Kuzey’le birlikte yatakta görülen Feyza Deniz’in bu fotoğrafı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.