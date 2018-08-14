Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

Özcan Deniz ile evli olan Feyza Aktan geçtiğimiz Nisan ayında kucağına aldığı Kuzey bebek ile birlikte yer aldığı bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Takipçileri tarafından büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Özcan Deniz'de yorumda bulundu.

Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

Feyza Aktan geçtiğimiz Mart ayında evlendiği Özcan Deniz'den Kuzey adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Kısa süre önce oğluylu çekilmiş olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aktan'ın paylaşımının altına eşi Özcan Deniz ''Bebeklerim'' notunu düştü. Kuzey’le birlikte yatakta görülen Feyza Deniz’in bu fotoğrafı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in nikahı, 15 kişinin katılımıyla sanatçının Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleştirmişti. Özcan Deniz ile geçen martta nikâh masasına oturan Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, geçen nisan ayında dünyaya geldi.

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Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin bebekleri 'Kuzey'

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Feyza Aktan paylaştı Özcan Deniz'den yorum gecikmedi

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