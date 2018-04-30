Fettah Can evlilik hayatına dair konuştu: Ufak tefek kavgalarımız oluyor

10 Ekim 2017’de ikizleri Vera ve Oğul’u kucağına alan Fettah Can, Bursa’da sevenleri ile buluştu. “Babalık nasıl gidiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

'6 AYDIR İLK DEFA DÜN ŞARKI SÖZÜ YAZDIM': “Şahane. Her sabah önce hangisini seveceğimi şaşırıyorum. İşin en zor yanı; uykusuzluk. Bir ara halüsinasyon görecek kıvama gelmiştim. Düşünün 6 aydır ilk defa dün şarkı sözü yazabildim.

'OLGUNLAŞTIM': Fettah Can evlilik hayatına dair de şunları söyledi: “Eskiden daha agresiftim. Cam çerçeve inerdi. Şimdi daha sakin bir adamım. Hem Cansu, hem de Vera ve Oğul sayesinde dünyaya bakışım değişti. Olgunlaştım. Evde eşimle ufak tefek kavgalarımız oluyor ama bunlar müzik adına. Zaten ‘Delirmiyorum’ diyen bir insan olamaz.”