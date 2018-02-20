FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

Kocaeli'de gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, FETÖ/PDY'ye finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holdingin firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya bulundu.

FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

KOCAELİ'de, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holding'in firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya ele geçirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 62 kalem suç unsuru eşya muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde yapılan incelemede, göndericisi ve alıcısı E.E. olan ve ABD'ye gidecek zati eşya taşıdığı beyan edilen konteyner şüpheli bulunarak arandı.

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FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

Aramada, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Kaynak Holding'in firari ortaklarından olduğu belirtilen Ahmet Nurettin Uğur adına düzenlenmiş Bank Asya'ya ait çok sayıda kart ve hesap cüzdanı, çek defteri, banka ödemelerini gösterir dekontlar ve tahsilat listelerinin yanı sıra 1 adet B00644478 seri numaralı 1 ABD doları, çok sayıda laptop, DVD, CD, hafıza kartı, cep telefonu, telefon defteri ve pasaport ele geçirildi.

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FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 62 kalem suç unsuru eşya muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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