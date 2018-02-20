FETÖ finansörünün belgeleri ABD'ye giden konteynerden çıktı

KOCAELİ'de, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holding'in firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya ele geçirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 62 kalem suç unsuru eşya muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde yapılan incelemede, göndericisi ve alıcısı E.E. olan ve ABD'ye gidecek zati eşya taşıdığı beyan edilen konteyner şüpheli bulunarak arandı.