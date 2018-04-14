Ferdi Tayfur: Cumhurbaşkanı bize gülümsesin yeter

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay ziyaretine askere moral vermek için eşlik eden ünlüler hâlâ tartışılırken Ferdi Tayfur, ''Angeline Jolie gidince alkışlanıyor bizimkiler gidince linç ediliyor, Cumhurbaşkanı'nın gülümsemesi yeter bize'' ifadelerini kullandı.

Arabeskin yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur, Posta gazetesine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay ziyaretine askere moral vermek için eşlik eden ünlüler hâlâ tartışılırken Ferdi Tayfur, ''Afrin, olması gereken bir harekattı. Bunu kimse eleştiremez, eleştirmemeli. Bilakis tüm ulus desteklemeli. Askerimiz efsane olduğunu bir kez daha ispat etti. Türk askeri dünyada efsane ama Balyoz’du, Ergenekon’du derken itibarı sarsılmaya çalışıldı. Ama ne oldu? Yine yıkılmadılar, yine kahramanlıklarını gösterdiler. Kahramanca vurdular yumruklarını masaya.'' dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

''ANGELINA JOLIE'YE ALKIŞ BİZİMKİLERE LİNÇ'': Askere moral vermek adına Hatay’a giden sanatçıların ardından kızılca kıyamet koptu sözleri üzerine Ferdi Tayfur, ''Şaşkınım ve hayretle takip ediyorum tartışmaları. Tabii ki gidilecek! Sanatçılarımızın moral için gitmesinden daha doğal ne olabilir ki? Çirkin olan, o sanatçılarımızın toplum önünde linç edilmeye çalışılması, eleştirilmesi. Yahu bu durumu eleştirenlerin hiç mi dünyadan haberi yok? Yabancı sanatçılar, artistler de bunu yapıyor. Angelina Jolie’yi bir düşünün isterseniz. Kendisi ‘İyi Niyet Elçisi’ olarak Hatay’a Çadırkent’e de gelmişti. Davul zurna ile karşılanmıştı. O alkışlanıyor da bizim sanatçılarımız neden linç ediliyor, yuhalanıyor? Bunun mantığını biri bana açıklasın. Bizim sanatçılarımızın hiç mi değeri yok? Yazıktır, günahtır. Onların askere moral vermeye hakları yok mu?'' ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

MORAL VERMEK İÇİN GİDİP YAS MI TUTACAKLARDI?:

“Davullu zurnalı, şarkılı türkülü, klarnetli gidilir mi” diyenler var...

Yahu orada ne yapacaklar yas mı tutacaklar? Bu insanlar oraya moral bozmaya değil, askere moral vermeye gidiyor. Sanatçı ne yapar? Şarkı türkü söyler, müzik aleti çalar. Halk ne yapar? Bunları dinler. Askerimiz içerisinde bu isimlerin her birini nasıl seven Mehmetçiklerimiz vardır kim bilir? Normalde bir kez görmedikleri, belki bir kez olsun konserlerine bile gidemedikleri o sanatçıları orada yanlarında görmek onlarla iç içe şarkı türkü söylemek ne kadar iyi gelmiştir onlara düşünebiliyor musunuz? Moral ne ile olur? Şarkıyla, türküyle olur. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13