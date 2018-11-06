Fenerli yıldız kendini böyle savundu: Çok ağrıma gitti dayanamadım

Jailson ile Roberto Soldado derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi. Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdı.

2-2 sona eren olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında başlayan kavganın mimarlarından Roberto Soldado ve Jailson, sarı lacivertli yönetime savunma verdi ve o anları anlattı. Jailson ile Roberto Soldado derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi. İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti. Twitter

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''ÇOK AĞRIMA GİTTİ'':Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi: "Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti. Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım. Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı. Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim." Twitter

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Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında. Twitter

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