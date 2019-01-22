Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon! Valbuena'ya faul var mı yok mu?

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.
AHMET ÇAKAR: ÇOK NET FAUL
Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan hareket çok net bir faul." ''Valbuena kendini kurtarmak istiyor ama Badji diz kapağıyla durduruyor. Maç içerisinde verilmeyebilir ama VAR bunun için geldi.
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