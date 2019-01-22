Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon! Valbuena'ya faul var mı yok mu?

90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

AHMET ÇAKAR: ÇOK NET FAUL

Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan hareket çok net bir faul." ''Valbuena kendini kurtarmak istiyor ama Badji diz kapağıyla durduruyor. Maç içerisinde verilmeyebilir ama VAR bunun için geldi.