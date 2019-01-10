Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

Martaş 4 Ocak günü İzmir’den başladığı koşunun Balıkesir’e kadar olan bölümünü tamamlarken, 17’nci günde de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda olmayı hedefliyor, Fanatik Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş Fenerbahçe için yaptığı koşu ile ilgili olarak, “Yakın zamanda Türkiye’nin en doğusu Van ilinden en batısı İzmir’e kadar günde bir maraton mesafesi yani 42 kilometre, toplamda ise bin 830 kilometre koşarak Türkiye’de bir ilke imza attım. Tek bir amacım vardı, farkındalık oluşturmak. Şimdi ise taraftarı olduğum, renklerine aşık olduğum, şimdiye kadar Fenerbahçe için ne yapmayı düşündüğümde, kendi kendime sorduğumda en iyi cevabı koşmaktı. Koşmak adına yollara düştüm.'' dedi.

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