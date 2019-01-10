Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

Fenerbahçe’nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan Rıza Martaş, İzmir’den İstanbul’a kadar koşarak gidiyor.

Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

Daha önce sosyal sorumluluk projesi için Van’dan İstanbul'a bin 830 kilometreyi 59 günde koşarak gelen Fenerbahçe taraftarı rıza Martaş, Fenerbahçe’nin ligde aldığı kötü sonuçlardan dolayı futbolculara zoru başarmanın kolay olduğunu koşarak anlatmak istiyor.

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Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

Martaş 4 Ocak günü İzmir’den başladığı koşunun Balıkesir’e kadar olan bölümünü tamamlarken, 17’nci günde de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda olmayı hedefliyor, Fanatik Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş Fenerbahçe için yaptığı koşu ile ilgili olarak, “Yakın zamanda Türkiye’nin en doğusu Van ilinden en batısı İzmir’e kadar günde bir maraton mesafesi yani 42 kilometre, toplamda ise bin 830 kilometre koşarak Türkiye’de bir ilke imza attım. Tek bir amacım vardı, farkındalık oluşturmak. Şimdi ise taraftarı olduğum, renklerine aşık olduğum, şimdiye kadar Fenerbahçe için ne yapmayı düşündüğümde, kendi kendime sorduğumda en iyi cevabı koşmaktı. Koşmak adına yollara düştüm.'' dedi.

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Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

''Fenerbahçe için, taraftarlık ruhu için, Fenerbahçelilik ruhunu yeniden canlandırabilmek için, amatör bir insan olarak İzmir’den İstanbul’a 17 günde koşmayı planlıyorum.'' diyen taraftar, ''Şu anda koşarak Balıkesir’e ulaştım. Tek bir amacım var şunu istedim; Fenerbahçelilik ruhunu amatör bir insan İzmir’den İstanbul’a bu karda, kışta, buzda sadece Fenerbahçe sevgisi nedeniyle koşuyorsa, oradaki futbolcular istedikten sonra neleri yapabilir. Tek bir amacım vardı o da buydu. Şimdi koşarak Balıkesir’e ulaştım, önümde zorlu bir 10 gün daha var. 20 Ocak’ta Pazar günü mabedimizde Fenerbahçemize koşarak ulaşmayı planlıyorum. Elimden geldiğince farkındalık oluşturarak Fenerbahçe için hiçbir karşılık beklemeden, kendi imkanlarımla buna ulaşmaya çalışacağım” diye konuştu.

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Fenerbahçeli taraftarın koşu totemi

Fenerbahçeli futbolculara mesaj da veren Fanatik taraftar Rıza Martaş şunları söyledi:
“Tek bir amacım var; Fenerbahçe ruhu için yollara düştüm. Şu an futbolcuların elinden geleni yaptığını biliyorum. Yönetim olarak Ali Koç’u inanılmaz derecede seviyorum ve destekliyorum. Ali Koç’un da Fenerbahçe için neler yapabileceğini biliyoruz. Ama ilk önce biz taraftarların inanması gerekiyor. Eğer taraftarlar inanırsa Fenerbahçe zaten inanır.

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