Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Chelsea ve Manchester United'ın da bulunduğu birkaç Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı izlemeye aldı.

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, dünya devlerini peşine taktı. İzmir'de düzenlenen Ege Kupası turnuvasını şampiyon olarak tamamlayan U16 Milli Takımı kaptanının, Chelsea ve Manchester United gözlemcileri tarafından izlendiği öğrenildi. Twitter

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DEVLER PEŞİNDE: İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi. Aston Villa'nın da bu oyuncuyu izlediğinin altı çizildi. Twitter

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Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası’nda resital sunmuştu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız’ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurmuştu. Fenerbahçe’nin genç yıldızı, Ege Kupası’nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olmuştu. Twitter

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