Fenerbahçeli 2 yıldızın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ile birlikte kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçeli 2 yıldızın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçeli 2 yıldızın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Aatif ve Dirar'a talip olduğu öğrenildi.Sivas'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski futbolcusu Aatif'ı bonservisiyle, Dirar'ı ise kiralık olarak kadrosuna katmayı istediği belirtildi.

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Fenerbahçeli 2 yıldızın yeni takımı belli oldu!

2016-2017 sezonunun başında Sivasspor'dan transfer edilen Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 70 maçta 14 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçeli 2 yıldızın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydiği 40 maçta 4 gol ve 8 asist üretti.

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