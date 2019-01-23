Fenerbahçe'den 4 bomba birden

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Şu ana kadar yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak orta sahaya transfer yapması bekleniyor.



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