Fenerbahçe'de şok gelişme! Tüm yetkileri elinden alındı

SOYUNMA ODASINA GİRMESİ BİLE YASAK: Son 2 haftadır pasifize durumda olan 56 yaşındaki hocanın artık U21 takımının soyunma odasına bile girmesi yasak. Çorlu’dan, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabir Dirar ve Aatif’la ilgilenmesi istendi. Söz konusu 4’lünün antrenman programını organize eden Çorlu’nun geleceği merak konusu.