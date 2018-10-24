Fenerbahçe'de şok gelişme! Tüm yetkileri elinden alındı

SOYUNMA ODASINA GİRMESİ BİLE YASAK: Son 2 haftadır pasifize durumda olan 56 yaşındaki hocanın artık U21 takımının soyunma odasına bile girmesi yasak. Çorlu’dan, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabir Dirar ve Aatif’la ilgilenmesi istendi. Söz konusu 4’lünün antrenman programını organize eden Çorlu’nun geleceği merak konusu.
A TAKIM İÇİN DÜŞÜNÜLÜYORDU: 56 yaşındaki futbol adamının adı son yıllarda F.Bahçe A Takımı’yla da sık sık anıldı. Vitor Pereira döneminde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Antalya maçında Portekizli kenarda oturup kahvesini yudumlarken, genç ağırlıklı kadroyu o gün Şenol Çorlu yönetmişti.
Daha sonra Dick Advocaat zamanında da sarı-lacivertliler kötü giderken Hollandalı ile yolların ayrılması ve takımın başına Çorlu’nun geçmesi gündeme gelmişti.
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