Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimzden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında dün Anderlecht'e konuk oldu. Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Sarı Lacivertliler, 4 dakika içinde buldukları iki golle beraberliği yakaladı ve deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı.
AYAĞINDA TOP TUTAMADI: Anderlecht maçında 86. dakikada Eljif Elmas'ın yerine oyuna giren Alper Potuk oynadığı kısa süreye rağmen en çok eleştiri alan isim oldu. Alper'in özellikle Fenerbahçe'nin kontratak yakaladığı bir pozisyonda topu sanki çok yorulmuş gibi ayağında tutamaması sonucu taraftar adeta çılgına döndü. Son anlardaki bir pozisyonda ise ceza sahasında çok kolay bir şekilde yerde kalması güçsüzlük göstergesi olarak yorumlandı.
İşte Alper Potuk'a sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları...
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