Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

Fenerbahçe hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanında yine basit goller yerken, karşılaşmada birçok iniş ve çıkış yaşandı. Ancak tepkilerin en büyüğünü ise Alper Potuk aldı.

Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimzden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında dün Anderlecht'e konuk oldu. Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Sarı Lacivertliler, 4 dakika içinde buldukları iki golle beraberliği yakaladı ve deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı.

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Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

AYAĞINDA TOP TUTAMADI: Anderlecht maçında 86. dakikada Eljif Elmas'ın yerine oyuna giren Alper Potuk oynadığı kısa süreye rağmen en çok eleştiri alan isim oldu. Alper'in özellikle Fenerbahçe'nin kontratak yakaladığı bir pozisyonda topu sanki çok yorulmuş gibi ayağında tutamaması sonucu taraftar adeta çılgına döndü. Son anlardaki bir pozisyonda ise ceza sahasında çok kolay bir şekilde yerde kalması güçsüzlük göstergesi olarak yorumlandı.

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Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

İşte Alper Potuk'a sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları...

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Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

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