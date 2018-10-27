Fenerbahçe'de o isme büyük tepki: Ayakta duramıyor

AYAĞINDA TOP TUTAMADI: Anderlecht maçında 86. dakikada Eljif Elmas'ın yerine oyuna giren Alper Potuk oynadığı kısa süreye rağmen en çok eleştiri alan isim oldu. Alper'in özellikle Fenerbahçe'nin kontratak yakaladığı bir pozisyonda topu sanki çok yorulmuş gibi ayağında tutamaması sonucu taraftar adeta çılgına döndü. Son anlardaki bir pozisyonda ise ceza sahasında çok kolay bir şekilde yerde kalması güçsüzlük göstergesi olarak yorumlandı.