Fenerbahçe elendi capsler patladı

Fenerbahçe Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Durum böyle olunca sosyal medyada capsler patladı..

Fenerbahçe - Benfica maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Durum böyle olunca sosyal medyada capsler patladı.. Twitter

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Fenerbahçe - Benfica maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Durum böyle olunca sosyal medyada capsler patladı.. Twitter

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Fenerbahçe - Benfica maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Durum böyle olunca sosyal medyada capsler patladı.. Twitter

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