Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların sorumlusu Müge Anlı belliydi!

Ziraat Türkiye Kupası derbisinde dün akşam Fenerbahçe - Beşiktaş karşı karşıya geldi. Daha doğrusu gelemedi. Maçta çıkan olaylar ve akabinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasının yarılması ile devam eden olaylar Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ertelenmesine neden oldu. Türkiye futbol tarihine kara leke olarka geçen bu derbide her ne kadar eğlenceli şeyler yaşanmasa da, sosyal medya yerinde durmuyor, kıpır kıpır. Derbi de tribünde tanıdık yüzler de vardı. Bunlardan biri Müge Anlı'ydı. Müge Anlı'yı Fenerbahçe formasıyla tribünde görenler boş durmadı öyle paylaşımlarda bulundu ki, sosyal medyayı kırıp geçti. İşte o paylaşımlar.