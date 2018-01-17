Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Herkes onların birkaç küçük kaçamaktan sonra ayrılacaklarını ileri sürmüştü. Ama aradan aylar geçti hala birlikteler. TV ünlüsü Kardashian ailesinden Kourtney ile birlikteliğini sona erdiren Scott Disick, yeni sevgilisiyle Meksika'da tatil yapıyor. Kourtney Kardashian ile birlikteliğinden 3 çocuk sahibi olan 34 yaşındaki Scott Disick ile ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Meksika'nın Puerto Vallerta sahillerinde çıktıkları yat gezisinde objektiflere takıldı. Bir dönem saçlarını sarıya boyatan 19 yaşındaki Sofia Richie'nin artık doğal haline döndüğü dikkat çekti. Richie'nin haliyle Disick'in eski sevgilisi Kourtney Kardashian'a ikizi kadar benzediği de görüldü.

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Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli aşkla konuşulan Sofia Richie'nin babası Lionel Richie, kızının, bir seks bağımlısı olduğunu açıklayan Scott Disick ile ilişkisine onay vermemişti. Kızı ile sevgilisi arasındaki yaş farkına da dikkat çeken Lionel Richie, kızının başına bir şey gelmesinden korktuğunu anlatmıştı.

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Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Ünlü şarkıcı Lionel Richie daha önce yaptığı açıklamada, kızı Sofia Richie'nin seks bağımlısı olduğunu ifade etmişti. Lionel Richie, Scott Disick ile ilişkisinin kendisini "ölesiye korkuttuğunu" söylemişti.

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Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Şu sıralar ABD'de yayınlanan American Idol adlı yarışmanın seçici kurulunda yer alan 68 yaşındaki Richie, küçük kızı Sofia Richie ile 34 yaşındaki Scott Disick'in ilişkisine sıcak bakmıyor.

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