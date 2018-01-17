Fena yakalandılar! Kimselere aldırmadan öpüştüler

Herkes onların birkaç küçük kaçamaktan sonra ayrılacaklarını ileri sürmüştü. Ama aradan aylar geçti hala birlikteler. TV ünlüsü Kardashian ailesinden Kourtney ile birlikteliğini sona erdiren Scott Disick, yeni sevgilisiyle Meksika'da tatil yapıyor. Kourtney Kardashian ile birlikteliğinden 3 çocuk sahibi olan 34 yaşındaki Scott Disick ile ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Meksika'nın Puerto Vallerta sahillerinde çıktıkları yat gezisinde objektiflere takıldı. Bir dönem saçlarını sarıya boyatan 19 yaşındaki Sofia Richie'nin artık doğal haline döndüğü dikkat çekti. Richie'nin haliyle Disick'in eski sevgilisi Kourtney Kardashian'a ikizi kadar benzediği de görüldü.