Fedon: 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya mecbur muyum

Kadın ve erkek ilişkileri üzerine konuşan Fedon, ''Ne aşkı! Kimse kendini kandırmasın. Bunca yıl sonra aşk mı olur? Aşk acıdır. Aşk finaldir. Mecbur muyum ben 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya! Kadın da aynı adamla 50 yıl yatmaya mecbur değil!'' diyerek çok konuşulacak sözler sarf etti.

Fedon: 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya mecbur muyum

Şarkıcı Fedon, Posta'ya verdiği röportajda kadınlar, evlilik ve ilişkiler üzerine çok konuşulacak iddialı sözler sözledi. ''İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim.'' diyen Fedon, ''Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz. Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz. O konuda vicdan azabım büyük ama neye yarar? 17 yaşında almışsın, ömrünü yemişsin... Bu saatten sonra başımda gezdirsem ne fayda? O da ayrı mevzu.'' dedi.

112
Fedon: 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya mecbur muyum

''Aşk tamamen bitti mi aranızda?'' sorusuna cevap veren Fedon, ''Ne aşkı! Kimse kendini kandırmasın. Bunca yıl sonra aşk mı olur? Aşk acıdır. Aşk finaldir. Ne zannediyorsunuz aşkı? “Aşığınım yanında olamasam da...” Yanında değil, o yüzden aşıksın işte. Sok bakalım Ferhat ile Şirin’i aynı yatağa. O dakika biter aşk.'' ifadelerini kullandı.

212
Fedon: 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya mecbur muyum

İnsan yanındakine aşık olmaz mı?
Olamaz efendim! Palavra. Evlilik falan, bırakın bunları. Doğaya aykırı. Her şey formalite. Ben belki göremeyeceğim belki ama insanoğlu bu evlilik formalitesinden sonunda kurtulacak. Bu kurum ortadan kalkmalı. Adam 1000 lira maaş alıyor. Neymiş efendim, ben bir kadınla sevişmek için gidip ondan izin alacağım da, nikahımızı kıyacak da... Mecbur muyum ben 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya! Kadın da aynı adamla 50 yıl yatmaya mecbur değil! Sen mecbur musun? Soruyorsun, “Mutlu musun?” diye “Mutluyum” diyor. Has..ktir oradan. B.k mutlusun.

312
Fedon: 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya mecbur muyum

Pişman gibisiniz evlendiğinize?
Gibisi fazla. En büyük pişmanlığım. Ama iki çocuğum var varlıklarına şükrettiğim. Onlar için onun da yaşanması gerekiyormuş demek.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro