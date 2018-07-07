Feci kaza! Otomobile çarpan motosikletli yola savruldu

İSTANBUL’da karşı şeride geçerek geriye dönmek isteyen otomobile arkadan gelen motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yolda savrulurken, kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylar içinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kameralara yansıyan kazada ise bir yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyerek diğer şeride geçmek istedi. Arkasından gelen motosikletli ise otomobile hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrulurken, kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin araca çarpması ve yola savrulması görülüyor.