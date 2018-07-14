Feci kaza! Hızla gelen otomobil küçük kızı böyle hayattan kopardı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

FECİ KAZA KAMERADA: Diclekent Bulvarı Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi önünde meydana gelen ve kız çocuğunun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı trafik kazasının görüntüleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

HIZLA GELEN ARAÇ AİLEYE ÇARPIP YOLA SAVURDU: Görüntülerde, isimleri henüz öğrenilemeyen, küçük kızlarının elinden tutarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve baba, hızla gelen otomobilleri fark edince geçişlerini beklediği yer alıyor. İlk otomobil sol şeritten ilerlerken çizgiden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ikinci otomobilin ise aileye çarptığı, baba ve kızı fırlattığı, anneyi de yerde sürüklediği görülüyor. Görüntülerde, kazayı gören vatandaşların da aileye yardım etmesi yer alıyor.

KÜÇÜK KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ, ANNE VE BABASI YARALI: Kazada küçük kız hayatını kaybederken anne ve babası yaralanıyor. Babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI: Bu arada aileye çarpan otomobilin sürücüsünün de emniyet ekiplerince gözaltına alındığı ve ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

  • Güncel 14 Temmuz 2018 17:16
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