Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TOKAT’ın Niksar ilçesinde yokuş aşağı kayarak kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kamyonetin arka tarafı, evin pencere bölümünden içeriye girerken, kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Tokat’ın Niksar ilçesi Kültür Mahallesi Şehit Astsubay Şevki Toprak Sokak’ta meydana gelen olayda Nihat E. (33) idaresindeki 60 DE 091 plakalı kamyonet, sürücünün manevrası esnasında yokuş aşağı kayarak yol kenarında bulunan Aziz Konuk’a ait evin duvarına ve penceresine çarptı.

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Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Çarpmanın şiddetiyle pencerenin bir bölümü odanın içine yıkılırken, içeride kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

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Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İNCELEME BAŞLATILDI: Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Nurcihan. E. (24), Ali Can E. (19), Hatice Y. (62), Rıza E. (10), Büşra Irmak .Y. (12), Adalet E. (54), Talip E. (53), Hilal E. (35) ve Seyit İsmail. E. (19) yaralandı.

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Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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