Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Vücudumuz tamamen eşsiz ve tamamen bize özel. Her bir çıkıntının bile en ufak bir anlamı var. Ellerimiz, burnumunz, kulaklarımız ve ayaklar... Peki vücudumuzun tam orta yerinde bulunan, bir nevi ağırlık merkezimizde yer alan şeklinde, bizler hakkında çok şey anlattığını biliyor muydunuz?