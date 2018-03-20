Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Vücudumuz tamamen eşsiz ve tamamen bize özel. Her bir çıkıntının bile en ufak bir anlamı var. Bunlardan biri de göbek deliği. Peki göbek deliğinizin karakteriniz hakkında birçok detayı gösterdiğini biliyor muydunuz?

Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Vücudumuz tamamen eşsiz ve tamamen bize özel. Her bir çıkıntının bile en ufak bir anlamı var. Ellerimiz, burnumunz, kulaklarımız ve ayaklar... Peki vücudumuzun tam orta yerinde bulunan, bir nevi ağırlık merkezimizde yer alan şeklinde, bizler hakkında çok şey anlattığını biliyor muydunuz?

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Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Göbek vücudun en ilginç parçalarından biri. Genellikle ihmal edilir. Bazende fetiş nesnesi sayılır. Ancak onunda vücudumuzun önemli bir parçası olduğunu unutmamız lazım. Peki göbek deliklerinin kişini karakteri hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?

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Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Bu tip göbek deliğine sahip olan kişiler güçlü, cesur ve sonuna kadar savaşan kişilerdir. Mükemmeliyetçilerdir ve kontrolün ellerinde olmadığı durumlardan hoşlanmazlar. Başarılı olmalarına rağmen biraz kaygılı olabilirler.

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Fazla önemsemiyorsunuz ama kişiliğiniz hakkında her şey orada

Dengeli, çalkantısız, rahat bir hayat tarzları vardır. Ayakları yere basan kişilerdir. Kimsenin rahatını bozmazlar. Spiritüel kişiliklerdir. Ve dışarıda akan hayatın dışında sakin bir hayat yaşamayı tercih ederler.

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