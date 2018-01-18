Fazla benzin yakmamak için ölüme davetiye çıkarıyorlar

Mardin-Nusaybin karayolunda bazı sürücüler, daha fazla benzin yakmamak için hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Birkaç kilometre mesafedeki kavşak yerine bariyerlerin arasındaki boşluktan karşıya geçen araçlar, adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

Her gün onbinlerce aracın kullandığı Mardin-Nusaybin karayolunda bazı sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de yoldan geçen diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bazı sürücüler, kamyonetlerine kapasiteden fazla yük alırken, bazıları ise birkaç kilometre mesafedeki kavşak yerine bariyerlerin arasındaki boşluktan karşıya geçerek, araçların hızla geçtiği yolda adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)